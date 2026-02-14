Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz: Avrasya Tüneli'nde Garanti Aşıldı, Hazine 959 Milyon Lira Ödedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde 2025'in ilk 6 ayında araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine'nin şirkete 959 milyon lira ödeme yaptığını belirterek, AKP'nin bu durumu 'garantili soygun' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde 2025'in ilk 6 ayında araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine'nin şirkete "fiyat farkı" adı altında 959 milyon lira ödeme yaptığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin Avrasya Tünelindeki garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık! AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli'nde; 2025 yılının ilk 6 ayındaki araç geçiş garantileri tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2025 yılının ilk 6 ayında garanti edilen araç geçiş sayısı: 13 milyon 8 bin adet. Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 14 milyon 48 bin adet. Hazinenin şirkete, 'Fiyat Farkı' adı altında ödediği garanti tutarı: 959 Milyon Lira. Bunun adı garantili soygundur!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
