China Southern'ın Guangzhou-Addis Ababa hattı ilk seferini tamamladı

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ADDİS ABABA, 13 Ekim (Xinhua) -- China Southern Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, pazartesi akşamı Etiyopya'ya iniş yaparak yeni hava hattının ilk seferini başarıyla tamamladı. Bu hat, iki ülke arasında Çinli bir hava yolu şirketi tarafından işletilen tek rota olma özelliğini taşıyor.

200'den fazla yolcu taşıyan uçak, geleneksel su takı töreniyle karşılandı.

Tur grubu lideri Zhu Binghong, " Guangzhou'dan gelen 20 kişilik bir turist grubuyuz. China Southern Havayolları'nın Addis Ababa'ya düzenlediği ilk uçuşla geldik. Çok heyecanlıyız, bizim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

Zhu, grubun başkent Addis Ababa'yı ve Güney Etiyopya'daki kabileleri gezmek amacıyla Etiyopya'da 9 gün kalacağını belirtti.

Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek seferler, Çin'in güneyindeki Guangzhou kenti ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı, Çin'in orta kesimindeki Changsha kenti üzerinden birbirine bağlıyor.

Çin ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile personel etkileşiminin artmaya devam ettiğini kaydeden China Southern Havayolları, iki taraf arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla kıtalararası rotaları keşfetmeyi ve Çin ile Afrika arasındaki hava bağlantılarını genişletmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua