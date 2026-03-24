Çermik Belediyesinde şirket çalışanlarına yüzde 38 zam yapıldı

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediye şirket çalışanlarının maaşlarına yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı. Bu karar, çalışanların emeğine verilen değeri yansıtmak amacıyla alındı.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, alınan kararın belediye çalışanlarının emeğine verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şirket çalışanlarına yüzde 38 zam yapıldığını dile getiren Karamehmetoğlu, "Belediyemizin emektar çalışanlarının refahını artırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek adına gerekli düzenlemeleri yaptık. Gerçekleştirdiğimiz bu artışın tüm personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
