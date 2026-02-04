Haberler

Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada çanta üretilecek

Çerkeş ilçesinde kurulacak yeni fabrikada okul çantası üretimi yapılacak ve 100 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrika ile birlikte, ilçede sanayi yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş OSB ikinci etapta gerçekleştirilecek yatırım kapsamında 8 marka üzerinde çanta üretimi yapan firmaya 12 bin 762 metrekarelik alan tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplam 250 milyon lira yatırım bedeline sahip tesiste ilk etapta 100 Çerkeşli'nin istihdam edileceğini aktaran Sopacı, "Çerkeş'imizi sanayi ilçesi yapma hedefimizden asla vazgeçmiyoruz. Adım adım, kararlılıkla 5 bin istihdam hedefimize ilerliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçirilen her yeni yatırım, gençlerimize iş, hemşehrilerimize aş, ilçemize ise güçlü bir gelecek demektir. Bu önemli yatırımın ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
