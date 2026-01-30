Haberler

Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taşarak bazı teknelerin zarar görmesine ve bir aracın mahsur kalmasına sebep oldu. Karayolu ulaşıma kapatıldı, temizlik çalışmaları başladı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle bir araç mahsur kalırken, karayolu ulaşıma kapatıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

