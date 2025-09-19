Haberler

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Yetkisizlik kararı verildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in şirketleri üzerinden suç örgütü kurulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'Nitelikli dolandırıcılık!, 'Vergi kaçakçılığı', 'Kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmanın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
