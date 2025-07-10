Çamlıyayla'da Yasak Alanlarda Piknik Yapan 5 Kişiye Ceza

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, girişlerin yasak olduğu ormanlık alanda piknik yapan 5 kişiye para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında bu kişileri tespit etti ve Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yaptı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde girişlerin yasak olduğu ormanlık alanda piknik yapan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Çamlıyayla Kaymakamlığının açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesecik Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 5 kişinin, yangınlarla mücadele kapsamında girişi yasaklanan ormanda piknik yaptığını belirledi.

Ekipler, bu kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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