Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Kocaeli'de stant açtı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, raylı sistemler alanında yerli üretim ve tedarik süreçlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde Kocaeli'de Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından Türkiye Raylı Sistemler İş Paneli düzenlendi.

Etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, kurduğu stantta faaliyetlerini ve yerlileştirdiği raylı sistem ürünlerini tanıttı.

Organizasyon kapsamında yerli tedarikçi üreticilerle birebir temas kurulurken, yerelleştirilebilecek ürünlerin incelenmesi ve sektördeki yeni teknolojilerin değerlendirilmesi sağlandı.

Panelde konuşan Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç önderliğinde yürütülen yerlileştirme çalışmalarının şirketin temel stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Yerlileştirme faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Canbulut, Türkiye'de ilk yüzde 100 yerli düşük tabanlı raylı sistem aracını kullanan belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu, yerlileştirme kapsamındaki tüm alanlarda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
