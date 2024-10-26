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Bursa Merinos Markası Özelleştiriliyor

Bursa Merinos Markası Özelleştiriliyor
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bursa Merinos markasını ihale usulüyle satışa çıkardı. En yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. markayı satın aldı. İhale şartlarına uyulmadığı takdirde iptal edilebilir.

(ANKARA)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Bursa Merinos markasının ihale usulüyle özelleştirilmesi tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Bursa Merinos markasının en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merinos Halı Ekonomi Merinos Finans Güncel Bursa

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