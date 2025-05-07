Bursa'da Yasa Dışı Egzotik Hayvanlara El Konuldu

BURSA'da yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik hayvanlara el konulurken, şüphelilere 472 bin TL idari ceza kesildi.Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde egzotik türde hayvanların bulundurulduğunu belirledi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi. Mudanya'daki adreste ise 10'u yavru 26 Afrika gekosu (kertenkele) ile 6 yumurtaya el konuldu. Hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Hayvanları barındıran şüphelilere 472 bin lira idari ceza uygulandı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA,