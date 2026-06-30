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Bursa'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında toplam 6 iş yerinde hasar oluştu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Ekiplerce söndürülen yangında toplam 6 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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