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Bursa'da kumaş fabrikasında yangın

Bursa'da kumaş fabrikasında yangın
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Kestel ilçesindeki bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Kestel ilçesindeki bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikada hasar meydana geldi.

Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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