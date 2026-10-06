Burdur Şeker Fabrikası'nda 114 günlük kampanya dönemi törenle başladı

BURDUR Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi düzenlenen törenle başladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 114 gün sürecek kampanya dönemine ilişkin tören düzenlendi. Fabrika bahçesindeki 72'nci pancar alım töreninde konuşan Fabrika Müdürü Mehmet Zararsız, "2026 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde, 3 bin 977 çiftçi ailesiyle 700 bin ton üretim sözleşmesi yapıldı. Pancar işlemesine 12 Ekim tarihinde başlayacağız. 24 saat 3 vardiya sistemiyle günlük ortalama 5 bin 600 ton pancar işlenecek, kampanya süremiz 114 gündür. Bu kampanya döneminde işlenecek olan 645 bin ton pancardan yaklaşık 87 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas, 190 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecek" DEDİ.

Şeker İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurban kesildi. Fabrikaya ilk pancarı teslim eden üreticilere ödülleri verildi. Pancar üreticisi Osman Can, "Bu yıl pancar alım fiyatları henüz açıklanmadı. Geçen yıl 3 bin 100 liraydı. Maliyetlerimizi kurtarması için 4 bin 500 lira olması lazım" dedi.

Serdar Can da "Mazot, gübre ve işçi fiyatları çok arttı. En az 4 bin lira olması lazım. 4 bin üzeri kar ederiz. 4 bine kadar başa baş gelir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı