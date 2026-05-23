Otomobiliyle pazara giren alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 65 bin TL ceza

BURDUR'da otomobiliyle girdiği semt pazarında tezgahların arasında ilerlemeye çalışan B.G.'yi (27) esnaf durdurup polise haber verdi. Yapılan kontrolde 1.86 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen B.G.'ye 65 bin lira ceza uygulandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ulucami çevresindeki semt pazarında meydana geldi. B.G. kullandığı 15 AEJ 350 plakalı otomobille pazara girdi. Tezgahların arasında ilerlemeye çalışan B.G.'yi çevredeki esnaf durdurup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisinin kontrolünde B.G.'nin, ehliyetsiz ve 1.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından 65 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı