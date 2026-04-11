Brezilya Devlet Başkanı: Trump Dünyayı "Tehdit Ediyor"

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın dünyayı tehdit ettiğini belirterek, barış çağrısında bulundu. Lula, çatışmalara müdahil olmama tutumunu vurgulayarak, Brezilya'nın savaş istemediğini ifade etti.

SAO PAULO, 11 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı "tehdit ettiğini" belirterek, barış çağrısında bulundu.

Lula cuma günü Sao Paulo eyaletinin Sorocaba kentinde federal bir eğitim enstitüsüne ait kampüsün açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya zor bir yer ve Trump herkesi tehdit ediyor" dedi.

Lula, Brezilya'nın çatışmalara müdahil olmama tutumunu yineledi.

"Brezilya olarak savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" diyen Lula, sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetlere erişimi artırmaya öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den beklenmedik hamle
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu

Felaketleri üst üste yaşadı
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu