Brezilya Devlet Başkanı: Trump Dünyayı "Tehdit Ediyor"
Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın dünyayı tehdit ettiğini belirterek, barış çağrısında bulundu. Lula, çatışmalara müdahil olmama tutumunu vurgulayarak, Brezilya'nın savaş istemediğini ifade etti.
SAO PAULO, 11 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı "tehdit ettiğini" belirterek, barış çağrısında bulundu.
Lula cuma günü Sao Paulo eyaletinin Sorocaba kentinde federal bir eğitim enstitüsüne ait kampüsün açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya zor bir yer ve Trump herkesi tehdit ediyor" dedi.
Lula, Brezilya'nın çatışmalara müdahil olmama tutumunu yineledi.
"Brezilya olarak savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" diyen Lula, sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetlere erişimi artırmaya öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.