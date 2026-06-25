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Zonguldak Bozhane Limanı'ndan ilk 6 ayda 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı

Zonguldak Bozhane Limanı'ndan ilk 6 ayda 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı
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Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda yılın ilk 6 ayında 72 gemiye hizmet verilerek 226 bin ton malzeme elleçlendi. Liman, Mart 2025'ten bu yana toplam 218 gemi ve 738 bin ton yük işlemi gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda yılın ilk 6 ayında 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı, 226 bin ton malzeme elleçlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 250 milyonluk yatırımla yenilediği, doğal afetlere dayanıklı, yeni teknolojiyle yapılan Bozhane Limanı'nın açıldığı Mart 2025 tarihinden itibaren ithalat ve ihracat firmalarına hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Çetin Yiğit, çift yönlü tam kapasiteyle limanın hizmet verdiğini belirtti.

Ocak ayından bu yana rıhtıma yanaşan 72 gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verildiğini aktaran Yiğit, "226 bin ton malzeme elleçlendi. Açıldığı Mart 2025 yılından itibaren bugüne kadar toplamda ise 218 gemiye yükleme-boşaltma hizmeti verdik ve 738 bin ton malzeme elleçlenmesi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Yiğit, limanın ithalat ve ihracat firmaları için son derece önemli olduğuna değinerek, sektöre kaliteli ve hızlı hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
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