DMM'den 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı iddialarına yalanlama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği'ne yönelik iddialarla ilgili, "Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı