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Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 3 ilde, borsada fiyat dengesinde manipülasyon yaptığı tespit edilenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalandı.

Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜT VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında,İstanbul , Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere15 kişi hakkında"suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis hakkında gözaltı kararı verilen 12 kişiyi yakalarken 3 şüpheli aranıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

İstanbul borsası CHP için çalışıyor batı için çalışıyor, İstanbul borsası CHP den aldığı talimatla ülkemize milyar dolarlar kaybetmesine sebep oluyor, İstanbul borsasına yapılan operasyon çok geç yapılmıştır, CHP medyası ile yaygara yapmaya devam ediyor…,

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

10 milyonu olan 20 kafadar dünya fırıldak çeviriyor borsa yatırım olmaktan çoktan çıktı

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Haber YorumlarıVatandaş sade:

eyy papazınogku bu milletin pasaindan elini kolunu çek

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