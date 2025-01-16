Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Çetinkaya'dan 2025 Planlaması
Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2024 yılı çalışmaları ve 2025 planlamaları hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, 2025 yılı için bir yol haritası hazırladıklarını belirtti.
Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çetinkaya, İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar ile 2025 planlamaları hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Çetinkaya, yıl sonunda hazırlanan bütçe kapsamında 2025 yılı için de bir yol haritası hazırladıklarını kaydetti.
Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.