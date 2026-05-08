Haberler

Bolu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göynük ilçesinde 2 kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak Göynük'e getirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi