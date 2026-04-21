Blue Origin'in New Glenn roketi, taşıdığı uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirdi
Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi, taşıdığı uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirerek görevini tamamlayamadı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.
Blue Origin'e ait New Glenn roketi, AST SpaceMobile'a ait uyduyu yörüngeye yerleştirmek için 19 Nisan Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.
New Glenn roketi, "yeterli itkiyi sağlayamadığı" için taşıdığı uyduyu doğru yörüngeye yerleştiremedi. Roketin üst kademesi ve uydu dün atmosfere geri döndü.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Blue Origin CEO'su Dave Limp, "Müşterimizin beklentilerini ve ekibimizin hedeflerini karşılayamadık. Elde edilen verilerden ders çıkararak gerekli iyileştirmeleri hızla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.