Black Friday'de ABD'li Tüketiciler Rekor Harcama Yaptı

SAN FRANCISCO, 1 Aralık (Xinhua) -- ABD'li tüketicilerin Black Friday (Efsane Cuma) diye bilinen indirimli alışveriş günlerinde yaptığı çevrimiçi harcamalar 11,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 10,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Adobe Analytics, çevrimiçi harcamaların Siber Pazartesi diye adlandırılan 1 Aralık'ta daha da artarak 14,2 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

1 Kasım-31 Aralık dönemini kapsayan tatil sezonunda yapılacak toplam çevrimiçi harcamalarınsa geçen yılın aynı dönemindeki 241,1 milyar doları aşarak, 253,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, küresel Black Friday harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 79 milyar dolara ulaştığını, ABD'deki harcamalarınsa yüzde 3 artışla 18 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Salesforce verilerine göre fiyatlar ortalama yüzde 7 artarken sipariş hacimleri yüzde 1 geriledi. Bu durum, genel büyümenin tüketici talebinden ziyade fiyat artışlarından kaynaklandığını gösteriyor.