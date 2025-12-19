Haberler

Bitlis Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Belediyesi tarafından yapılan ve 365 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen şehirlerarası otobüs terminalinin açılış töreni gerçekleştirildi. Vali Ahmet Karakaya, terminalin il için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bitlis Belediyesince yapımı tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali törenle hizmet vermeye başladı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Üçyol mevkisinde 32 dönüm araziye inşa edilen 4 bin metrekare kapalı alana sahip terminalin açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, kentin geleceği için atılan önemli bir adımın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Karakaya, 365 milyon liralık bedelle gerçekleştirilen bu yatırımla sadece bir binanın değil, Bitlis'in gelişiminin ve vizyonunun kapılarını araladıklarını söyledi.

Bitlis Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin hayırlı olmasını dileyen Karakaya, "Bir şehir misafirlerini nasıl karşılarsa öyle hatırlanır. Bu terminal Bitlis'e gelen her misafirin karşısına çıkan ilk yüz, ilk tebessüm ve ilk izlenim olacaktır. Güvenli, modern, konforlu yapısıyla bu eser Bitlis'in kadim duruşuna ve dillere destan misafirperverliğine yakışır şekilde ilimizi temsil edecektir. Aynı zamanda ilimizin ticaretini hareketlendirecek, ulaşımı kolaylaştıracak, Bitlis'i bölgemizde çok daha güçlü konuma getirecek." diye konuştu.

Devlet millet el ele anlayışıyla vatandaşın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten eserler üretmeye devam ettiklerini kaydeden Karakaya, "Güçlü şehirler güçlü Türkiye'nin temelidir ve insanı yaşatırsak devletin yaşayacağı inancıyla adımlarımızı atıyoruz." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise AK Parti'nin en önemli alanının belediye hizmetleri olduğunu belirtti.

Belediye hizmetlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı örnek belediyecilik hizmetleri hamdolsun bizleri 2002'de iktidara taşıdı. Bitlis'imizde bugün AK Parti belediyeleriyle AK Parti'li olmayan belediyeler arasındaki hizmet farkını çok net şekilde görüyoruz. Bugün AK Parti'de olan belediyelerde her gün açılıştan açılışa koşuyoruz. Bu kıymetli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da terminalin hayırlı olmasını dileyerek, "Burası 32 dönümlük bir alan. 4 bin metrekare toplam kapalı alanı olan otogarımızda 16 peron, restoran, iş yerleri, tuvaletler, mescit ve yönetim odaları mevcut. Emeği geçenlere ve bize destek sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri terminali gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

Liseli gençten acı haber! Karşıya geçerken trenin altında kaldı
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title