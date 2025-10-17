Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı Başladı

Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında elde edilen karakovan balının hasadına başlandı.

Yaz boyunca kentin yüksek rakımlı yaylalarında konaklayan arıcılar, geleneksel yöntemlerle katkı maddesi kullanmadan ürettikleri balı kovanlardan çıkardı.

Prolin değeri yüksek olan bal, alınan siparişler üzerine hem yurt içi pazarına hem de yurt dışına gönderiliyor.

Arıcı Serdar Ersan, bu yıl da havanın soğumasıyla bal hasadına başladıklarını belirtti.

Yaylaların bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu ifade eden Ersan, "İlimizin 2 bin 500 metre yükseklikteki yaylasındayız. Bu bölgede çok sayıda bitki türü bulunmaktadır. Kovanlarımız kil ve gübre karışımından yapılır. Bu da bin yıllık geleneğimizin bir parçasıdır. Verimden oldukça memnunuz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." diye konuştu.