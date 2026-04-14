Bitlis'te nisan karı, besicileri zor durumda bıraktı

Bitlis'te nisan ayında meydana gelen kar yağışı, besicileri hayvanlarını meraya çıkartamadıkları için zor durumda bıraktı. Yem sıkıntısı çeken yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını bekliyor.

BİTLİS'te nisan ayında etkili olan kar yağışı, besicileri zor durumda bıraktı. Hayvanlarını meraya çıkartamayıp, ahırda ya da ahır çevresinde beslemek zorunda kalan besiciler, yem sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Kentte nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgedeki besicileri zor durumda bıraktı. Merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadı. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini söyledi. Geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok yaptıkları yemin birkaç gün sonra biteceğini belirten yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Haberler.com
500

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı