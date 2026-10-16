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Bitlis Tatvan'da KÖYDES toplantısında 300 kilometre sıcak asfalt hedefi ele alındı

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Tatvan'da düzenlenen toplantıda 2026 yılı İl Özel İdaresi yatırımları ve KÖYDES projeleri değerlendirildi. Karakaya, iki yıllık süreçte kent genelinde yaklaşık 300 kilometre sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmış olacağını belirtti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, 2026 yılı İl Özel İdaresi yatırımları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tatvan ilçesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgenin coğrafi konumu ve iklim şartlarının güçlüğüne değindi.

Vali Karakaya, bahar aylarından bu yana yollarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, yaz döneminde de yeni yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İki yıllık süreci baz aldıklarında kent genelinde yaklaşık 300 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamlamış olacaklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde köy içlerinde yaklaşık 500 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme işini tamamlamış olacağız. Yaklaşık 260 içme suyu deposunun sıfırdan yapımını veya bakım ve onarımını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun haricinde çok sayıda malzemeli bakım ve yol genişletme çalışmamız var. Yaklaşık 24 kilometre güvenlik yolu yaptık. Şartlarımızı maksimum seviyede kullanarak en iyi hizmeti kıymetli vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz sezon kış şartları zorlu geçti. Bu süreçte çok ciddi bir efor sarf edildi. Bu yıl da sahadaki çalışmalarımız devam ediyor."

KÖYDES programı kapsamındaki çalışmaların tüm ilçelerde kaymakamların riyasetinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütüldüğünü ve tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Karakaya, "Fiziki olarak yüzde 70-75'lerdeyiz. İl Genel Meclisimizce karar verilen ek bütçede ilçelerimize ayrılan paylar var. O paylarla da köy içlerinin parke döşeme işlerinin tamamlanması hedefleniyor. Zorlu bir coğrafyada, zorlu iklim koşullarında, omuz omuza, gönül gönüle vererek oldukça iyi seviyede hizmet ürettiğimizi düşünüyoruz. Eksikler mutlaka vardır. Onları da tamamlamak için gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Özel İdaresi genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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