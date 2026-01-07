Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülecek. Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.
