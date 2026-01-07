Haberler

Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemindeki devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi. Uygulama, resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

BİREYSEL Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülecek. Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
