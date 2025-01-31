Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır

Bingöl Valisi Usta, pazarda alışveriş yaptı

Bingöl Valisi Usta, pazarda alışveriş yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mahalle pazarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mahalle pazarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret ettiğini belirtti.

Vali Usta, "Yazdan kalma güneşli bir havada makamda oturmak olmazdı, kendimizi cuma pazarında bulduk. Pazarda hem alışveriş yaptım hem de esnafımızla sohbet ettim. Beni pazarda aralarında gören bazı hemşehrilerimiz şaşırsa da, kısa sürede sıcak ve samimi bir muhabbetin içinde bulduk kendimizi. Misafirperver esnafımızın sıcak süt ikramını da geri çevirmedim. Halkımızın samimiyeti her zaman olduğu gibi içimi ısıttı. Rabbim işlerine bereket versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
img

Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
img

Bakan Şimşek kiraları düşürecek formülü anlattı
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.