Bingöl Valisi Usta, pazarda alışveriş yaptı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mahalle pazarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret ettiğini belirtti.

Vali Usta, "Yazdan kalma güneşli bir havada makamda oturmak olmazdı, kendimizi cuma pazarında bulduk. Pazarda hem alışveriş yaptım hem de esnafımızla sohbet ettim. Beni pazarda aralarında gören bazı hemşehrilerimiz şaşırsa da, kısa sürede sıcak ve samimi bir muhabbetin içinde bulduk kendimizi. Misafirperver esnafımızın sıcak süt ikramını da geri çevirmedim. Halkımızın samimiyeti her zaman olduğu gibi içimi ısıttı. Rabbim işlerine bereket versin." ifadelerini kullandı.