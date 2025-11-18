Haberler

Bingöl'de Küçük Sanayi Sitesi Tamamlandı

Güncelleme:
Bingöl-Muş kara yolundaki Küçük Sanayi Sitesinin inşası tamamlandı. Vali Ahmet Hamdi Usta, esnafın yeni sanayi sitesine taşınmaya başladığını ve projenin şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Bingöl'de Küçük Sanayi Sitesinin yapımı tamamlandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl- Muş kara yolunun Ekinyolu Mahallesi mevkisindeki Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Vali Usta, ana yola yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığın, esnafın yeni sanayi sitesine yerleşmeye başladığını belirterek, "Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük küçük sanayi sitesi konumundaki bu alanda, yolların tamamlanmasıyla esnafımız dükkanlarına hızlı bir şekilde taşınıyor. Bu sanayi sitesi Bingöl'e büyük bir değer katacak. 501 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesine şu ana kadar yaklaşık 280 esnaf taşındı. Şehrin çeşitli yerlerinde uygun olmayan koşullarda faaliyet gösteren işletmeler de buraya taşınıyor. Böylece hem esnafımız bir araya geliyor hem de şehir düzenine katkı sağlanıyor." dedi.

Sanayi sitesinde metal, oto tamirhanesi, mobilya, PVC ve çini-seramik alanlarında faaliyetlerin sürdüğünü ifade eden Usta, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Usta, "Bingöl'ümüz her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Yapılan bu çalışma hakikaten çok güzel. Bingöl'e yakışan bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
