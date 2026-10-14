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Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük TSO heyetini kabul etti ve heyetle fotoğraf çektirdi

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Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük TSO heyetini kabul etti ve heyetle fotoğraf çektirdi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetini kabul etti. Kabulde görevine yeniden seçilen Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve beraberindekiler yer aldı; Sözer heyetle fotoğraf çektirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetini kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, görevine yeniden seçilen Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve beraberindekilerle görüştü.

Sözer, daha sonra heyet ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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