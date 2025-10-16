Haberler

Bilecik'te 36 Çiftçiye 927 Bin Marul Fidesi Dağıtıldı

Bilecik'te 36 Çiftçiye 927 Bin Marul Fidesi Dağıtıldı
Güncelleme:
Bilecik Valiliği, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, 36 çiftçiye toplamda 927 bin marul fidesi dağıtıldığını duyurdu. Vali Faik Oktay Sözer, çiftçilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı.

Bilecik'te, kentteki 36 çiftçiye 927 bin marul fidesi dağıtıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde gerçekleştirilen programda Vali Faik Oktay Sözer, üreticilerle bir araya geldi.

Açıklamada organizasyondaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, söz konusu projeyle yalnızca üretimin desteklenmediğini aynı zamanda çiftçilerin alın terinin kazanç olarak dönüştürülmesine katkı sağlandığını belirtti.

Toprakla buluşan her fidanın bereketin birer sembolü olduğunu vurgulayan Sözer, "Çiftçilerimizin her üründe emeklerinin karşılığını görmelerini diliyorum. Devletimizin desteğiyle, alın teriyle toprağa can veren üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
