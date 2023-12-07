Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki sokak köpeklerine 1 ton mama gönderdi. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları her yıl kış aylarında temin ettikleri mamaları sokaklardaki köpeklere dağıtıyor. Bu yıl sporculara HAYTAP'tan destek geldi.

Beytüşşebap'taki sokak köpekleri yalnız bırakılmadı

ŞIRNAK - Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki sokak köpeklerine 1 ton mama gönderdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki sokak hayvanlarına yönelik her yıl başlatılan kampanyaya HAYTAP'tan destek geldi. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları her yıl kış aylarında temin ettikleri mamaları sokaklardaki köpeklere dağıtıyor. Bu yıl sporculara HAYTAP'tan destek geldi. Batman HAYTAP il temsilciliğinden alınan 1 ton köpek maması kış ayları boyunca ilçe genelindeki sokak hayvanlarına dönüşümlü olarak dağıtılmaya başlandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla getirilen köpek maması aç kalan sokak köpeklerine sporcuların sayesinde dağıtılıyor. HAYTAP Batman İl Temsilcisi Mehmet Güner, "8 yıldır devam eden patiyer kampanyamız vardı. Kış aylarında yemek bulamayan sokak hayvanları için bu gün Batman'dan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 1 ton köpek maması gönderiyoruz" dedi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe ise "İlçemizde kış aylarında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor. Sporcu arkadaşlarımızla beraber HAYTAP'ın gönderdiği mamaları yer ve zaman belirtmeksizin dağıtmaya devam ediyoruz. Bizlere destek veren Beytüşşebap Kaymakamımız Kemal Ülkü ve Milli Eğitim Müdürümüz Tekin Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Batman ilinden getirdiğimiz köpek mamalarını kış ayları boyunca dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.