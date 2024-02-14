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Beykoz'da Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı

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Beykoz'da bulunan 5 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, -BEYKOZ'da 5 katlı ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürülürken, yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tokatköy Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ambalaj fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı yangın olay yerine geldi. Yaklaşık 3 bin metre kare alana sahip olan fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Mahalle sakini Mevlüt Ali Çakar, "Bize yakındı yangın yeri. Eşim dışardan alev geliyor dedi. Baktım fabrika yanıyor. Kibrit kutularını ambalaj yapıp satıyorlardı. İtfaiye ekipleri gelip müdahale edince sönmeye başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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