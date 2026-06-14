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Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı soruşturmasında 29 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

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Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bunların yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalanmıştı. Devam eden operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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