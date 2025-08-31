Beşiktaşlılar Derneği, Köy Okulunu Yeniledi

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Düzce Grubu, köy okulunu bakımdan geçirdi, malzeme desteğiyle de yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilerin eksikliklerini giderdi.

Kentte bir araya Beşiktaşlı taraftar dernek ve grupları, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Çakır Hacı İbrahim Köyü İlkokulu'nun eksiklerini gidermek için harekete geçti.

Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, okulun boya ve badana ihtiyaçlarını karşılayarak sınıfları yeniledi.

Ayrıca okul bahçesine futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapıldı. Sponsorların da desteğiyle öğrencilere top, file ve çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Çalışmaları izleyen çocuklar ise Beşiktaşlılara sürpriz yaparak, üzerlerine kendi elleriyle Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini yazdıkları formalarla futbol maçı oynadı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, gazetecilere, amaçlarının köy çocuklarının motivasyonunu artırmak olduğunu söyledi.

Muhtar Erol Uçar'la okulun ihtiyaçlarını belirlediklerini belirten Kubilay, "Sonrasında el birliğiyle boya, badana yaptık, spor alanlarını hazırladık. İş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. Hep birlikte çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Onursal başkanımız Süleyman Seba'nın öğrettiği gibi 'iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.' anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Eslem Yağmur Narin, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, "Fenerbahçeliyim ama yine de beğendim. Okulun eski hali yıpranmıştı, böyle daha güzel oldu." diye konuştu.

Veli Yeşim Altun da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok ihtiyacımız vardı, vesile olanlardan Allah razı olsun. Köy okulları için böyle hizmetler çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Muhtar Uçar da okulun 1957 yılından bu yana bölgeye hizmet verdiğini dile getirerek, "Çevre köylerde kalan tek ilkokul burası. 50 öğrencimiz var. Okulumuzun boyasını, spor sahalarını ve malzemelerini karşılayan Beşiktaşlı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu gibi değerleri kaybetmememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.