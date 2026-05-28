Avcılar'da pazar erken kuruldu, park eden araçlar esnafı mağdur etti

Avcılar'da Kurban Bayramı nedeniyle bir gün öne çekilen semt pazarında, sokağa park edilen araçlar pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Tezgah açacak alanı bulamayan esnaf, zabıta ekiplerine haber verdi. Bazı araç sahiplerinin bayram tatili için İstanbul dışına çıktığı öğrenildi.

AVCILAR'da Kurban Bayramı nedeniyle bir gün öne çekilen semt pazarında, sokağa park edilen araçlar esnafa zor anlar yaşattı. Tezgah açacakları alanda otomobil ve minibüslerle karşılaşan pazarcılar duruma tepki gösterdi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde her çarşamba günü kurulan semt pazarı, Kurban Bayramı arefesi nedeniyle salı günü kuruldu. Pazarın bir gün öne alındığından habersiz olan mahalle sakinleri ve sürücüler, araçlarını caddede bırakınca sabah erken saatlerde tezgah açmaya gelen esnaf zor durumda kaldı. Tezgah kuracakları yerlere araçların park edildiğini gören esnaf, durumu Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ve esnafın telefonla ulaştığı bazı araç sahiplerinin, bayram tatili nedeniyle İstanbul dışına çıktığı öğrenildi. Araçların kaldırılamaması nedeniyle birçok pazarcı tezgahını açmakta gecikti veya kısıtlı alanda çalışmak zorunda kaldı.

'HER MODEL ARABA VAR, BIRAKAN GİTMİŞ'

Pazar esnafı Naif Tunç, "Arabaları çekmesini bekliyoruz, bugün de pazar olduğunu bilmiyor herhalde insanlar. Arefe Günü olduğu için Salı günü Çarşamba Pazarı kuruluyor. Hepimiz mağdur oluyoruz. Çoğu da yabancı herhalde, burada oturanlar değil. Bekliyoruz sahiplerinin gelmesini ki tezgahımızı açalım ekmeğimize bakalım. Bu bayram araç sayısını arttırdık, her model araba var bırakan gitmiş. Bir kişi de 'pazar var mı' diye düşünmeden bırakmış Mersin'e gitmiş. Nereden bulup da açacağız orayı. Bu bayram piyango var çilek alana otomobil veriyorlar herhalde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
