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Bayburt'ta DENEYAP öğrencileri atlı spor kulübünü ziyaret etti

Bayburt'ta DENEYAP öğrencileri atlı spor kulübünü ziyaret etti
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Bayburt'ta DENEYAP atölyesinde eğitim gören öğrenciler, atlı spor kulübünü ziyaret ederek atlı cirit sporu hakkında bilgi aldı ve atlarla gezinti yaptı.

Bayburt'ta DENEYAP atölyesinde eğitim gören öğrenciler, kentteki bir atlı spor kulübünü ziyaret etti.

Balca köyündeki çiftlikte gerçekleştirilen programda öğrenciler, yetkililerden atlı cirit sporu hakkında bilgi aldı. Ardından öğrenciler atlarla gezinti yaparak deneyim kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı İl Sorumlusu Emrah Bayramoğlu, etkinlikte öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Velilerin de katıldığı program kapsamında öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
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