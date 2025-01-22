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Bayburt Özel İdarespor 6 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi

Bayburt Özel İdarespor 6 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi
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Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Somaspor'dan kaleci Onur Tekin, Karaman FK'dan Özdilek Yıldızhan, Ümraniyespor'dan Yusuf Saitoğlu, İKAS Eyüpspor'dan Can Bayırkan, Vanspor FK'dan Mehmet Can Davarcıoğlu ve Geredespor'dan Muhammet Deniz Pamuk ile sözleşme imzaladı.

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Somaspor'dan kaleci Onur Tekin, Karaman FK'dan Özdilek Yıldızhan, Ümraniyespor'dan Yusuf Saitoğlu, İKAS Eyüpspor'dan Can Bayırkan, Vanspor FK'dan Mehmet Can Davarcıoğlu ve Geredespor'dan Muhammet Deniz Pamuk ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, eksik görülen mevkilere gerekli transferlerin yapıldığı ifade edilerek, "Transfer çalışmalarımız devam etmekte olup, iyi bir birliktelikle takımızı en iyi yerlere taşıyacağız." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
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