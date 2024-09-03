Üye Girişi
Haberler

Batman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Batman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Ağustos'ta saat 22.35 sularında Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde iş yerinde oturan müşterilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalarda, 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilişkili olduğu tespit edilen N.B, İ.E, S.B, S.A. ve O.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler yakalandı, ikametlerde yapılan aramalarda, 4? ruhsatsız pompalı tüfek, 3? ruhsatsız tabanca, 2? kar maskesi, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, iş yerine yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Aydın Operasyon Güncel batman Spor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bir Gece Masalı gerçek mi, yaşanmış mı? Bir Gece Masalı senaryosu uyarlama mı? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Bir Gece Masalı setleri nerede? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Eylül Salı Bir Gece Masalı 1. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 3-4 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 3-4 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Meram, Beyşehir 3-4 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 3-4 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?
title