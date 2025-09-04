Haberler

Batman'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Batman'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından akaryakıt istasyonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygunluk ve tüketici güvenliği kontrol edildi.

Batman'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde faaliyet yürüten akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan denetimlerde, istasyonların mevzuata uygunluğu, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alması için gereken şartlar ve dolum ölçüm cihazları kontrol edildi.

Denetimlerle haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
