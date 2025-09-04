Batman'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Batman'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde faaliyet yürüten akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan denetimlerde, istasyonların mevzuata uygunluğu, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alması için gereken şartlar ve dolum ölçüm cihazları kontrol edildi.

Denetimlerle haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.