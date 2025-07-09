Batman Belediyesi'nden Tekstil Atıkları İçin Geri Dönüşüm Projesi
Batman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 150 noktada yerleştirilen kumbaralar aracılığıyla tekstil atıklarını geri dönüştürüyor. Proje ile çevre korunurken, tekstil fabrikaları için ham maddeler elde ediliyor.
Batman Belediyesi"Sıfır Atık Projesi" kapsamında tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 150 noktaya bırakılan "Giysi ve Tekstil Atığı Toplama Kumbaraları" ile kullanılmayan giysi, ayakkabı, perde, havlu gibi birçok ürün toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje sayesinde hem çevre korunuyor hem de tekstil fabrikaları için ham madde elde ediliyor. Proje kapsamında, 2024 yılı ekim ayından itibaren kumbaralara bırakılan 130 bin 80 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme dahil edildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel