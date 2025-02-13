Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt Kaymakam Türker'i Ziyaret Etti
Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret ederek kooperatifin üreticilere sağladığı destekler hakkında bilgi verdi. Türker, kooperatifin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti
Kaymakam Türker, ilçenin üretimine büyük katkı sağlayan, sürekli üreticilerin yanında olan Tarım Kredi Kooperatifinin çalışmalarını takip ettiklerini belirtti.
Türker, Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Bozkurt'a görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel