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Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt Kaymakam Türker'i Ziyaret Etti

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt Kaymakam Türker'i Ziyaret Etti
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Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret ederek kooperatifin üreticilere sağladığı destekler hakkında bilgi verdi. Türker, kooperatifin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti

Kaymakam Türker, ilçenin üretimine büyük katkı sağlayan, sürekli üreticilerin yanında olan Tarım Kredi Kooperatifinin çalışmalarını takip ettiklerini belirtti.

Türker, Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Bozkurt'a görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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