Haberler

Ankara'da toplu taşımaya yüzde 14,30 zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Tam bilet 40, öğrenci bileti 20, öğretmen bileti 30 lira oldu. Sınırsız biniş abonman ücreti 650 liraya yükseldi. Zam 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Sosyal destek alan ailelere ücretsiz ulaşım desteği sürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yılbaşından bugüne kadar toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm maliyet artışlarına bağlı olarak bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapılmıştır. Buna göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17 lira 50 kuruştan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükselmiştir. Öğrencilerin kullandığı 'sınırsız biniş abonman' ücreti ise 650 lira olmuştur. Artış, 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacaktır. Karar belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Açıklamada, ABB'nin sosyal destek alan ailelere "ücretsiz ulaşım desteği"nin devam edeceği vurgulanarak, "Bu destekten yararlanan kişi sayısı ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 100 bine ulaşmıştır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerimizin öğrenci çocukları da ücretsiz taşınmaya devam edecektir. Bu rakam da yaklaşık 40 bindir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

Sözün bittiği yer! Bu acıya yürek dayanmaz
İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı

İsrail'in Batı Şeria planına Hamas ve Filistin'den çok sert tepki
Şehri ayağa kaldıran olay! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı

Şehri ayağa kaldıran olay! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...