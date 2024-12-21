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Başkan Sekmen, Çığda Hayatını Kaybeden Judocunun Kardeşine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Sekmen, Çığda Hayatını Kaybeden Judocunun Kardeşine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'ndaki çığda hayatını kaybeden judocu Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'a taziye ziyaretinde bulundu. Sekmen, aileye başsağlığı dileyerek teselli etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kentteki kampı sonlandıran ve Erzurum Havalimanı'na geçen Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sekmen, olayda yaralı kurtulan ve ikiz kardeşi Emre Yazgan'ı kaybeden Yunus Yazgan'a taziyelerini ileterek teselli etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, "Ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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