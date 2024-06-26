Bartın'da Orman Ürünleri Taşıyan Araçlara Denetim

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda denetim düzenledi.

Ekipler, durdurulan araçlarda sevk pusulası ve mesaha kontrolü yaptı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlar için nöbette olduklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Ormanlarımızı korumak, geleceği kurtarmaktır. Bu konuda kararlılığımız devam edecek. Ormanlarımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.