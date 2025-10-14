Balıkesir'de Sporun En'leri Ödül Töreni Düzenlendi

Balıkesir'de Amatör Spor Haftası kapsamında "Sporun En'leri Ödül Töreni" yapıldı.

Balıkesir Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik, Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk sporunun inançla çalışan amatörlerin emeğiyle büyüdüğünü vurguladı.

Disiplinli, kararlı ve hedefe odaklanmış bir gençliğin, ülkenin en büyük gücü olduğunu belirten Ustaoğlu, gençlere sporu hayatlarının merkezine almaları çağrısında bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de amatör sporcuların her birinin Balıkesir'in spor alanındaki başarısına katkı sunan kıymetli emekçiler olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Güçlü Türkiye' vizyonunda spor, bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Bizler de bu vizyon doğrultusunda sporcularımızı ve amatör spor kulüplerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Törende Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç de birer konuşma yaptı.

Törende, Balıkesir'in ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmiş sporcularına ve spora yıllarını adayan isimlere ödülleri takdim edildi.