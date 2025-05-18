Balıkçı Arkadaşına Nispette Bulundu: Köpek Balığını Denize Bıraktı

Balıkçı Arkadaşına Nispette Bulundu: Köpek Balığını Denize Bıraktı
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Hatay'da balıkçı Mustafa Oktay, oltasına takılan yavru köpekbalığını denize bırakarak balık tutamayan arkadaşına esprili bir gönderme yaptı. 'Çağırdığın kızlar neredeler Osman' diyerek kaydettiği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu arkadaşına nispet yaparak denize bıraktı

HATAY - Hatay'da balıkçık yapan Mustafa Oktay, oltasına takılan ve dişleriyle dikkat çeken yavru köpekbalığını denize bıraktı. Oktay'ın balık tutamayan arkadaşına nispet yapmak için kullandığı 'Çağırdığın kızlar neredeler Osman' sözleriyse ilgi gördü.

Dörtyol ilçesi Numune Evler mahallesinde iş yeri bulunan balıkçı Mustafa Oktay, Akdeniz kıyılarında arkadaşlarıyla balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Tek başına botuyla denize açılan Oktay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında oltasına köpek balığı takıldı. Yırtıcı dişleri ve iri gövdesiyle ürküten köpek balığını kayıt altına alan Oktay, balık tutamayan arkadaşına çektiği videoyla nispet yaptı. Yavru köpekbalığını kancadan kurtaran Oktay, 'Çağırdığın kızlar neredeler Osman' ifadelerini kullandıktan sonra hayvanı denize bıraktı. Oktay'ın 'Çağırdığın kızlar neredeler Osman' diyerek nispet yaptığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.

"Arkadaşım sürekli balığa gidiyor ve balık tutamıyor ona bir gönderme olsun diye yapmıştım"

Oltayla yakaladığı köpekbalığını botuna çekerken balık tutamayan arkadaşına nispet yapan Mustafa Oktay, "yaklaşık 35 yıldır baba mesleğini devam ettiriyoruz ve balıkçılık yapıyoruz. Dörtyol açıklarında sürekli bu mevsimde yavru bırakmaya geldikleri zaman bol miktarda oltamıza köpek balığı takılıyor. Onun çekiş, vuruş şeklinden belli oluyor. Yani köpek balığı olduğunda tuttuktan sonra tekrardan geri bırakıyorsun. Arkadaşa bir gönderi yaptık, öyle bir espri olsun diye. Arkadaşım sürekli balığa gidiyor ve balık tutamıyor ona bir gönderme olsun diye yapmıştım. Balığı çektikten sonra botun üstüne aldıktan sonra hayvanları yıpratmadan tekrardan suya geri bıraktık "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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