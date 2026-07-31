Bakan Yumaklı: 301 milyon TL destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon TL tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 301 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı