Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizm gelirinde 65 milyar dolar seviyesine geldik

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz olan 50 milyar turizm gelirine ulaştık. Yaptığımız çalışmalarla şu an bunun çok çok üstüne çıkarak 65 milyar dolarlar seviyesine geldik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya düzenlenen 'Turizm Çalıştayı'na katıldı. Programda Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ ve Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile turizm acenteleri yetkilileri yer aldı. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, büyük acıların ve afetlerin yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraların sarıldığını belirterek Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı olayında yaşamlarını yitirenlere başsağlığı diledi.

'DÜNYANIN EN FAZLA TURİST KABUL EDEN 4'ÜNCÜ ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ'

17 Nisan tarihinin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının yıl dönümü olduğunu vurgulayan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turgut Özal'ın ülkemizin dünya devleti olması konusunda çok büyük çalışmalarda bulundu. Özel, bu çalışmaların yanında Türkiye'nin turizminin bu noktalara gelmesinde emek sarf etmiştir. O yıllarda çıkarmış olduğu turizm teşvik yasası ile Türkiye'de turizmin çok sınırlı olan milyonun altında ziyaretçisi, milyar doların altında bir geliri olan ülkeyi bugün dünyada dev bir turizm ülkesi haline gelmesinin öncülüğünü yapmıştır. Türkiye artık turizmde dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 65 milyar dolar gelir elde eden, 65 milyon ziyaretçi kabul eden ve dünyanın en fazla turist kabul eden 4'üncü ülkesi konumundayız. Dünyada gelişmiş 7 ülke diye G7 klasmanı var ise turizmde de T7 klasmanı içerisinde yer alan bir ülke konumundayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz olan 50 milyar turizm gelirine ulaştık. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarla da bunun çok çok üstüne çıkarak 65 milyar dolarlar seviyesine geldik."

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

