Bakan Işıkhan, İmamoğlu'nu Kabul Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek yerel yönetimlerin sosyal güvenlik taleplerini dinledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.
"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.